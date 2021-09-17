Неподалік Січеславської Набережної раптово виник новий острівець

Маленький та поки що безлюдний! У Дніпрі неподалік Січеславської Набережної раптово й неочікувано виник новий острівець. Розташований він неподалік від ресторану “Поплавок”. Першим про нього заговорив місцевий житель. Чоловік виклав світлини острова в інтернет, чим чимало сколихнув громадськість. Тож що це – природне диво або ж ознаки екологічної проблеми — Марко Ручка з’ясовував.

Ось там, позаду мене можна побачити невеличкий шматок сухої поверхні на якому вже оселились чайки. Так, це невеличкий острівець, який виник навпроти Січеславської Набережної.

Першим публічно заговорив про цей острівець Олександр. Чоловік зробив декілька світлин і виклав їх до соцмережі.

Під дописом в мережі люди вже і пожартувати встигли. Мовляв, земельна ділянка вже, мабуть, має кадастровий номер, або ж є плани звести там торговельний центр.

Аби роздивитись острів більш детально, ми підняли в гору жужика. З висоти пташиного польоту видно, що це невеликий клаптик суші. При цьому є імовірність, що він поступово збільшується. Тут навіть вже з’явилась рослинність. Деякі перехожі острівцем милуються, втім відчувають, що тут щось не так.

Й дійсно. То є ознакою екологічної небезпеки, наголошує доктор біологічних наук Григорій Шматков. Він пояснює — дива природи тут немає. Бо до таких змін призвели люди та їхня безвідповідальність. Адже поряд з новим острівцем – стоки міської дощової каналізації.

Все це стимулює поширення рослин, які закріплюються на дні й доростають аж до самої поверхні. На утворення таких островів впливають каналізаційні викиди, які містять глину.Й це несе небезпеку.

Еколог вважає, що острівець треба ліквідувати якнайшвидше. Тож ми зателефонували до обласного водного господарства. Де нам повідомили, що грошей на це немає. Й спершу треба офіційно довести, що ця ділянка може бути небезпечною.

В міськраді ж повідомили, що проблеми річки – не належать їхньої компетенції. Тож поки що, острів залишається в акваторії Дніпра.