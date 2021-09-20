Триває підготовка учасників “ALMAZ GROUP DNIPRO MARATHON”

До забігу “ALMAZ GROUP DNIPRO MARATHON” залишився тиждень. Спортивна подія пропагує здоровий спосіб життя. Крім того, її учасники можуть приєднатися до благодійного забігу “Миля добра”. Підготовка триває на повну. У сквері Прибережний на Набережній Перемоги пройшло чергове відкрите тренування.Найкращі інструктори на найкращих локаціях міста безкоштовно тренують всіх охочих, адже участь у марафоні потребує серйозної підготовки.

Доволі часто ті, хто спробував один раз, залишаються з командою надовго. Людмила Устюжкова завжди з радістю приходить на тренування і бере участь у марафонах. Розповідає, бігає не через силу – а задля задоволення.

Бізнесмен Олег Устимов вважає, що саме біг дозволяє йому мати вигляд значно кращий, ніж у його одноліток.

Ще один учасник марафону Сергій Архипов підкреслює, що, окрім занять спортом, важливу роль відіграє позитивне спілкування між учасниками.

За традицією, після розминки першачків на пробіжку веде засновниця Дніпро-Марафон, Президентка федерації легкої атлетики Дніпропетровської області Марина Філатова.

Перша леді нашого міста не просто бігає з початківцями, вона розповідає їм про користь активного способу життя.

Напередодні марафону, 25 вересня, у театрі Опери та балету відбудеться видача стартових пакетів учасникам “ALMAZ GROUP DNIPRO MARATHON”. У тому числі – колекційних професійних футболок.

Учасникам заходу дають можливість самостійно обрати дистанцію. Це можуть бути: 42, 21 км, 10,5 км або “Миля добра”.

Організатори “ALMAZ GROUP DNIPRO MARATHON” запрошують на подію не лише спортсменів, а й глядачів. Підтримати учасників забігів можна 26 вересня о 9 ранку на площі Героїв Майдану. Адже – то є проявом європейської культури бігових заходів.