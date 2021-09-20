Ада Роговцева презентувала у Дніпрі нове видання творів Лесі Українки

Презентація нового видання “Леся Українка. Лісова пісня” відбулось у Дніпрі. Книгу представила Народна артистка Ада Роговцева, яка спеціально приїхала до нашого міста. Збірка є ювілейною, присвячена 150-річчю з дня народження видатної письменниці. Подробиці розповість Олена Петроченкова.

Ада Роговцева розказала про свою Лесю Українку. Про те, як вперше почула її вірш від мами, і як не перестає вивчати її творчість й досі. І процес цей нескінченний.

Леся Українка з дитинства мала важку хворобу. І якби не це, могла б стати видатної видатною піаністкою або художницею. Вона була генієм з непростою долею, але стійким характером.

Зібрання починається з вірша “Надія”, який Леся Українка написала в дев”ятирічному віці. Саме з нього почалась її творчість. Нове урочисте видання надруковане на замовлення Дніпропетровської облдержадміністрації й присвячене 150-річчю від дня народження Лесі Українки та 30-річчю незалежності України. Її презентували в рамках музично-театрального фестивалю “Перехрестя епох”, який також присвячений Лесі Українки.

Презентація збірки віршів Лесі Українки, перетворилася на творчу зустріч і частково на майстер-клас. Безцінні поради від Ади Роговцевої отримали студенти театрального коледжу.

Відання “Леся Українка. Лісова пісня” надрукована невеличким тиражем. Однією з перших, хто отримав збірку у подарунок, стала Ада Роговцева.