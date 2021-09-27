Цими вихідними відбувся п’ятий ALMAZ GROUP DNIPRO MARATHON

Замість вулиць – бігові доріжки. Цими вихідними у Дніпрі відбувся п’ятий ALMAZ GROUP DNIPRO MARATHON. У ньому взяла участь рекордна кількість бігунів, професійних спортсменів, аматорів й тих, хто лише нещодавно долучився до здорового способу життя. Про переможців та нагороди – далі у репортажі наших журналістів.

З традиційного зворотного відліку та пістолетного пострілу розпочався п’ятий біговий марафон у Дніпрі. Ювілейне змагання об‘єднало рекордну кількість учасників з 7 різних країн.

Для учасників підготували дистанції різної протяжності: 5 та 10 кілометрів, півмарафон – 21 кілометр і марафон – 42 кілометри. А ще естафети та дитячі забіги. Традиційно провели і “Милю добра”, де кожен охочий пробіг 1600 метрів на підтримку важкохворої дівчини.

Організаторами заходу стала громадська організація “Старт Дніпро”. Марафон підтримали й у рамках міської програми “Дніпро – спортивна столиця”. Вперше цьогоріч генеральним спонсором забігу стала компанія Almaz Group.

Фіналісти п’ятикілометрового забігу фінішували менше, ніж за 20 хвилин. Іван першим здолав цю ділянку. Каже: особливої підготовки до змагань не було. Але щоденні тренування допомогли йому перемогти.

Ще за понад 40 хвилин з результатом 1 година 8 хвилин перетнув фінішну лінію пан Павло. Він сьогодні переможець серед чоловіків у півмарафоні.

А от Анастасія здолала двадцяти однокілометрову ділянку першою серед жінок. Зізнається: дуже хотіла здобути призове місце, утім на перемогу навіть не розраховувала.

З результатом 2 години 26 хвилин фінішував Олександр Бабарика. Спортсмен став переможцем у цьогорічному марафоні, першим здолавши дистанцію у 42 кілометри. Перемогою чоловік задоволений, однак зізнається: міг би краще.

На кожній дистанції нагородили п’ять кращих спортсменів, а також переможців та призерів у вікових категоріях. Їм вручили цінні подарунки від спонсорів та організаторів. Загальний призовий фонд змагань – 300 тисяч гривень.