ЦНАП Кам’янського розширює перелік консультаційних послуг

Нещодавно там був укладений меморандум про співпрацю зі Спілкою фахівців з нерухомого майна України. Тож тепер на базі Центру надання послуг запровадили сервіс безплатних консультацій щодо операцій з нерухомістю.

ЦНАП Кам’янського одним з перших свого часу впровадив надання адміністративних послуг у галузі нерухомого майна. Зазвичай в комплексі з цією послугою громадяни потребують і фахової консультації у конкретній життєвій ситуації. Наприклад, у питаннях оформлення спадщини, комерційної нерухомості, оренди або куплі-продажу.

Тепер детально роз’яснювати правову складову у питаннях нерухомості клієнтам у ЦНАП будуть кваліфіковані фахівці. Це стало можливим завдяки меморандуму. Його підписали мер Кам’янського Андрій Білоусов і представник Спілки фахівців з нерухомого майна України.

Впровадження цього напрямку консультацій у Центрі надання адміністративних послуг дозволить посилити правову обізнаність громадян. А також допоможе запобігти шахрайським діям у сфері операцій з нерухомістю. Такий сервіс для своїх клієнтів Кам’янський ЦНАП надає першим в Україні.