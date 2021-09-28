У Кривому Розі завершують реконструкцію стадіону «Спартак»

28.09.2021 18:35
У Кривому Розі завершують реконструкцію стадіону «Спартак»

Футбольне поле, бігові доріжки та воркаут-зона з професійним покриттям. У Кривому Розі завершують реконструкцію стадіону «Спартак». Масштабне оновлення спортивної арени проводять вперше за десятки років.

Реконструкція криворізького стадіону «Спартак» – на фініші. Футбольне поле, бігові доріжки та воркаут-зона вже з новим професійним покриттям. Підрядники завершують оздоблення нової трибуни.

Нині триває демонтаж усередині старої трибуни. Там облаштують роздягальні, зали боксу та легкої атлетики.

Велике футбольне поле вже застелили рулонним «живим» газоном. На легкоатлетичних доріжках та майданчику для кросфіту уклали гумове покриття. Встановили електронне табло та потужні прожектори.

Криворізький «Спартак» реконструюють за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Масштабне оновлення цієї спортивної арени проводять вперше за десятки років.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Федерації велосипедного спорту Кам'янського подарували автомобіль

Федерації велосипедного спорту Кам’янського подарували автомобіль

28.09.2021 18:55
У Дніпрі ремонтують підпірні стінки. Зокрема і біля ліцею інформаційних технологій

У Дніпрі ремонтують підпірні стінки. Зокрема і біля ліцею інформаційних технологій

28.09.2021 18:49
Дніпровські школярі збудують місто у мініатюрі

Дніпровські школярі збудують місто у мініатюрі

28.09.2021 18:42
Сквер на Слобожанському проспекті ремонтуватиме підрядник. Частина робіт була виконана неякісно

Сквер на Слобожанському проспекті ремонтуватиме підрядник. Частина робіт була виконана неякісно

28.09.2021 18:30
Дніпропетровщина може перейти у червону карантинну зону

Дніпропетровщина може перейти у червону карантинну зону

28.09.2021 18:22
СБУ викрила конструкторське бюро, що працювало на РФ

СБУ викрила конструкторське бюро, що працювало на РФ

27.09.2021 18:29
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com