Футбольне поле, бігові доріжки та воркаут-зона з професійним покриттям. У Кривому Розі завершують реконструкцію стадіону «Спартак». Масштабне оновлення спортивної арени проводять вперше за десятки років.

Реконструкція криворізького стадіону «Спартак» – на фініші. Футбольне поле, бігові доріжки та воркаут-зона вже з новим професійним покриттям. Підрядники завершують оздоблення нової трибуни.

Нині триває демонтаж усередині старої трибуни. Там облаштують роздягальні, зали боксу та легкої атлетики.

Велике футбольне поле вже застелили рулонним «живим» газоном. На легкоатлетичних доріжках та майданчику для кросфіту уклали гумове покриття. Встановили електронне табло та потужні прожектори.

Криворізький «Спартак» реконструюють за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Масштабне оновлення цієї спортивної арени проводять вперше за десятки років.