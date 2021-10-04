Лікарі кажуть про початок нового спалаху епідемії коронавірусу

MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 12, 2021: A medical worker handles samples at an express COVID-19 testing lab at Vnukovo International Airport. Passengers arriving from abroad are tested for the new COVID-19 strain discovered recently in the UK. Stanislav Krasilnikov/TASS –осси€. ћосква. ¬ лаборатории экспресс-тестировани€ на коронавирус COVID-19 в аэропорту ¬нуково. —танислав расильников/“ј——

Рекордний показник. Дві з половиною тони кисню знадобилося для підтримки хворих на Ковід-19 у лікарні Мечникова. Й це лише за останню добу. Лікарі прямо кажуть – це початок нового спалаху епідемії. Реанімація обласної лікарні переповнена. У важкій формі хворіють сім’ями. Далі – дивіться про статистику розповсюдження коронавірусу.

За добу на Дніпропетровщині виявили 393 нові випадки коронавірусу. У обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомляють, що кількість викликів, пов’язаних із діагнозом Ковід-19, починає зростати.

Ковід-реанімація лікарні Мечникова перевантажена. Зараз там знаходиться понад вісімдесят пацієнтів. 25 – вкрай тяжких хворих, четверо – у критичній формі.

Медики сподіваються, що ресурсу медзакладів вистачить, щоб здолати хворобу.

Загалом з початку пандемії на Дніпропетровщині зареєстровано близько 152-х тисяч випадків коронавірусу. Померли майже 5 тисяч осіб. Медики знову нагадують про прості, але ефективні способи індивідуального захисту. Такі як маски, обробку рук антисептиком та уникання багатолюдних заходів. Але головна надія на щеплення.

На Дніпропетровщині вже зробили понад 1 мільйон щеплень від COVID-19. Двома дозами вакцинувалися понад 500 тисяч людей.