Майже місяць без води через поломку у квартирі, в якій ніхто не живе

Шість квартир дев’ятиповерхівки вже майже місяць без нормального водопостачання. Аварійники його то вмикають, то вимикають. Все через поломку у квартирі, в якій вже довгий час ніхто не живе. Люди обурені та готові вже ламати двері до помешкання. Чи є законні підстави потрапити всередину та полагодити комунікації.

Цьому будинку вже сорок років і проблем у нього – повно. Однак нещодавно до купи негараздів додався іще один, з каналізацією. Вже майже три тижні мешканці кількох квартир живуть без води. І це все в період пандемії.

Водопостачання відключили, коли затопило шість квартир у під’їзді. Вода просочилася з шостого і аж на перший поверх. Люди звинувачують працівників Водоканалу. Мовляв, нещодавно вони ставили заглушки на каналізаційних трубах у боржників і пошкодили і без того старі комунікації.

Причину неполадки люди виявили самотужки та навіть власним коштом її усунули. Однак на другому поверсі досі тече вода. Після численних скарг комунальники обстежили квартири, утім, в одну потрапити так і не вдалося. Сорок восьма квартира розташована на третьому поверсі просто над помешканням пана Олександра. Там вже довгий час ніхто не живе. Імовірно, комунікації пошкоджені саме там. Але ані мешканці, ані аварійники не мають туди доступу.

Єдине, що зробили аварійники, перекрили увесь стояк. Тільки так в квартирі Олександра припиняє текти водоспад зі стелі.

Аварійники то вмикають, то вимикають воду, в залежності від звернень людей. Однак це не вирішує проблеми. Олександр час від часу сидить у затопленій квартирі, інші ж сусіди – періодично без води.

Люди обурені: кажуть вимикати водопостачання та водовідведення під час пандемії комунальники не мають права. Проте у Водоканалі заявляють інше.

Тож люди з шести квартир так і продовжують сидіти без води. Однак комунальники розглядають новий варіант.

Якщо відрізати сорок восьму квартиру через нішу сусідів не вдасться, вирішити проблему можна буде тільки потрапивши всередину помешкання. Однак законний спосіб це зробити лише один.

Варто звернутися з відповідним позовом до суду щодо усунення перешкод у користуванні відповідним майном. І просити суд забезпечити позов, шляхом зобов’язання надати доступ власнику квартири до відповідних комунікацій. Оскільки в інший спосіб

комунальна організація не може зробити ремонтні роботи і усунути негативні наслідки.

Позивачем до суду може стати як керуюча компанія, так і власник затопленої квартири.