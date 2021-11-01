Дніпряни вийшли на акцію протесту проти забудови зеленої зони у Березанівці

01.11.2021 18:35
Дніпряни вийшли на акцію протесту проти забудови зеленої зони у Березанівці

Геть руки від озера та лісу! З такими закликами сотні дніпрян вийшли на акцію протесту проти забудови зеленої зони у Березанівці. З гаслами й транспарантами мітингарі перекривали Полтавське шосе. У такий спосіб намагались привернути увагу забудовників та чиновників. Чи вдалося – Софія Куценко розповість.

Кожні десять хвилин протягом кількох годин живим ланцюгом люди перекривали Полтавське шосе. На мирний мітинг сотні дніпрян вийшли, аби відстояти зелену зону.

Ліс між Обухівкою та Березанівкою – одне з найпопулярніших місць відпочинку. У 2020 обласна адміністрація передала у довгострокову оренду понад 13 гектарів тутешньої землі. І ось, зараз тут почали огороджувати територію.

Перші ознаки будівництва місцеві мешканці зафіксували місяць тому, коли звели бетонні електроопори. Люди припускають: тут планують звести базу відпочинку. Це підтверджують і охоронці об’єкту.

Попри активну розбудову, що триває у лісі, проєктний план забудовники й досі не афішують. На зв’язок із громадськістю теж не виходять. Аби відстояти свої права на вільний доступ до рекреаційної зони, люди звернулися до багатьох інстанцій.

В обладміністрації кажуть: рішення про передачу землі приймали попередники. І хоча угода укладена з порушенням, кажуть чиновники, скасувати її не можуть. Однак обіцяють тримати ситуацію під контролем.

Поспілкувалися чиновники й з ініціативною групою. Наразі сторонам конфлікту вдалося порозумітися.

Утім, на досягнутому люди зупинятися не планують. Активісти вже зібрали близько двох тисяч підписів проти забудови. Їх планують спрямувати й в інші органи.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Водій таксі нагрубіянив волонтерці через прохання надягти маску

Водій таксі нагрубіянив волонтерці через прохання надягти маску

01.11.2021 18:31
У Кам’янському відкрили хоспіс

У Кам’янському відкрили хоспіс

01.11.2021 18:26
У Дніпрі вихідними висадили 300 дерев

У Дніпрі вихідними висадили 300 дерев

01.11.2021 18:22
Понад 500 кілограмів мальків коропа та білого амура випустили у Котлован

Понад 500 кілограмів мальків коропа та білого амура випустили у Котлован

01.11.2021 18:18
Відбувся кубок області з ловлі риби спінінгом із берега

Відбувся кубок області з ловлі риби спінінгом із берега

01.11.2021 18:13
Чи визнають українські сертифікати про щеплення у Чехії?

Чи визнають українські сертифікати про щеплення у Чехії?

01.11.2021 15:03
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com