Дніпряни вийшли на акцію протесту проти забудови зеленої зони у Березанівці

Геть руки від озера та лісу! З такими закликами сотні дніпрян вийшли на акцію протесту проти забудови зеленої зони у Березанівці. З гаслами й транспарантами мітингарі перекривали Полтавське шосе. У такий спосіб намагались привернути увагу забудовників та чиновників. Чи вдалося – Софія Куценко розповість.

Кожні десять хвилин протягом кількох годин живим ланцюгом люди перекривали Полтавське шосе. На мирний мітинг сотні дніпрян вийшли, аби відстояти зелену зону.

Ліс між Обухівкою та Березанівкою – одне з найпопулярніших місць відпочинку. У 2020 обласна адміністрація передала у довгострокову оренду понад 13 гектарів тутешньої землі. І ось, зараз тут почали огороджувати територію.

Перші ознаки будівництва місцеві мешканці зафіксували місяць тому, коли звели бетонні електроопори. Люди припускають: тут планують звести базу відпочинку. Це підтверджують і охоронці об’єкту.

Попри активну розбудову, що триває у лісі, проєктний план забудовники й досі не афішують. На зв’язок із громадськістю теж не виходять. Аби відстояти свої права на вільний доступ до рекреаційної зони, люди звернулися до багатьох інстанцій.

В обладміністрації кажуть: рішення про передачу землі приймали попередники. І хоча угода укладена з порушенням, кажуть чиновники, скасувати її не можуть. Однак обіцяють тримати ситуацію під контролем.

Поспілкувалися чиновники й з ініціативною групою. Наразі сторонам конфлікту вдалося порозумітися.

Утім, на досягнутому люди зупинятися не планують. Активісти вже зібрали близько двох тисяч підписів проти забудови. Їх планують спрямувати й в інші органи.