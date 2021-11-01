Водій таксі нагрубіянив волонтерці через прохання надягти маску

Вигнав з автомобіля за прохання надягти маску! У Дніпрі водій таксі нагрубіянив відомій волонтерці. Бо та, бачте, попрохала дотримуватися карантинних правил у машині. Чи відреагували на конфлікт у службі підтримки та як правильно обрати оператора таксі – дивіться далі в сюжеті Владислава Авдієнка.

Пам’ятаєте часи, коли служби таксі хвалилися власними автопарками та штатом водіїв?! так от вони – в минулому. Наразі більшість операторів фактично пропонують інформаційні послуги, з’єднуючи водія та клієнта напряму.

Одним з таких сервісів скористалася й дніпровська волонтерка Наталія Хазан. Сідаючи в таксі, як завжди, надягнула маску, а от водій – не схотів. Щобільше – виставив її з автівки.

Бажання надягати маску бракує у багатьох водіїв, каже Наталія. Це обурює, адже щодня жінка отримує повідомлення з проханням допомогти хворим на COVID.

Добре, хоч що платити на замовлення не довелося – його водій скасував. Служба ж підтримки нарахувала Наталі символічні 50 гривень вибачень та запевнила: водія тимчасово заблокують та проведуть виховну роботу.

Аби таких конфліктів було менше, часто служби додають пункт “потрібна маска” як опцію ще при замовленні.

Також фахівці радять обирати саме онлайн-додатки для замовлення таксі. Адже рейтингова система контролює якість водіїв не гірше, а часто навіть краще, аніж диспетчер.

Наталія ж відмовлятися від користування онлайн-додатком, на якому натрапила на водія-хама, не збирається. Каже, дасть сервісу другий шанс.