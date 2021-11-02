У місті триває проєкт “Обміняй папір на дерево”

Учні шкіл міста збирають макулатуру та у винагороду отримують саджанці. Протягом року в нашому місті діє проєкт “Обміняй папір на дерево”. Сьогодні більше ніж 30 рослин отримали десять навчальних закладів. В одному з них побувала наша знімальна група.

Понад сто років існує школа у Краснопіллі. Стару церковно-приходську будівлю замінила нова – сучасна.

У школі започаткували традицію до Дня вчителя дарувати та висаджувати кущі хризантем замість зрізаних квітів. Тому, коли дізнались про акцію “обміняй папір на дерево”, одразу відгукнулись.

Зібрану макулатуру волонтери програми “Екосвідомість Дніпра” здали у пункти прийому вторинної сировини та обміняли її на саджанці дерев з розплідника.

Кілька кленів та горобин, що росли на подвір’ї школи, загинули під час грози. Тому отримані саджанці висадили на їхні місця.

Учні разом з вчителькою біології копали ями та висаджували дерева.

Перетворювати сміття на корисні справи стало в Дніпрі вже позитивним соціальним явищем.

Редакція 11 телеканалу теж долучилась до проєкту. На макулатуру, що ми здали, отримали один клен. Обрали для нього місце в алеї поряд з офісом, замість дерева, що загинуло під час бурі. Разом викопали яму та висадили рослинку.

Папір з текстами журналістів 11 телеканалу міг би згнити та піти у небуття. Але він перетворився на такий чудовий клен. який ми висадили. А тепер будемо за ним доглядати.