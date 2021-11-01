Відбувся кубок області з ловлі риби спінінгом із берега

12 команд з усієї України змагались за перемогу у Чемпіонаті Flagman. Боролися за кубок Дніпропетровської області з ловлі риби спінінгом із берега. Триденні змагання пройшли на каналі Дніпро-Західний Донбас. Як це було – дивіться у нашому сюжеті.

З найвищою кількістю балів та найбільшим уловом перемогу у цьогорічному чемпіонаті Flagman виборола риболовецька команда з Харкова. Чоловіки стали кращими у змаганні з ловлі риби спінінгом з берега. Рекорд встановив і капітан цієї команди. Пан Олег здобув друге місце в особистому заліку з виловом трохи більше кілограму.

Кубок Дніпропетровської області вже понад двадцять років організовує регіональна Федерація риболовного спорту України. Цьогоріч у змаганнях взяли участь дванадцять команд з усієї країни. Традиційно чемпіонат провели на каналі Дніпро-Західний Донбас у Перещепиному.

Призерів особистого заліку нагородили медалями, кубками та спінінговими сумками. Командам дарували цінне риболовецьке приладдя.