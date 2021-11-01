Чи визнають українські сертифікати про щеплення у Чехії?

Європа – лише для щеплених. Міжнародний сертифікат вакцинації віднедавна – документ №1 для подорожей більшістю країн Єврозони. Туди неможливо потрапити без додатка “Дія”, куди завантажені дані імунізації, чи його паперового аналога. Перевірки відбуваються як в аеропортах чи при заселенні у готель, так і в місцях скупчення людей. Але у кожній країні – свої “ковідні” закони та свої вимоги до вакцинованих.

11 канал вирушає на власний експеримент, аби перевірити, як наші сертифікати визнають у найтуристичнішій столиці Європи. Далі наш кореспондент Євген Педашенко із мальовничої Праги – увага на екран.

Перший пункт – реєстрація на рейс до Праги. Вимога до всіх єдина – обов’язкова перевірка сертифікату перед вильотом.

Перевірка ретельна – в додатку “Дія” дивляться не тільки факт наявності сертифікату, а й звіряють дату його видачі та назву вакцини. Адже багато людей намагається виїхати до Євросоюзу без необхідних 14-и днів з моменту другої дози вакцинації. Після з’ясування всіх деталей – я прямую до гейтів вильоту.

Літак заповнений наполовину. Одна з умов чеської авіакомпанії – обов’язкове перебування у масці – з додатковим захистом і маркуванням FFP2. Дихати в ній декілька годин поспіль дуже важко.

І ось головна інтрига – чи верифікують чеські прикордонники мій міжнародний сертифікат. Перевірка на вході до паспортного контролю.

Отже, Додаток “Дія” – працює. Перевірка в Борисполі перед вильотом – більш ретельна, ніж по прильоту до Європи. Тепер – подивимося, чи знадобляться мені сертифікати вакцинації у самій Празі…

Спробуємо потрапити до найважливіших для будь-якого туриста локацій: громадський транспорт, ресторани, музеї та пам’ятки архітектури. Цікаво, де в нас перевірять сертифікати…

Перша точка – найпопулярніший оглядовий майданчик Праги.

Ще одна спроба – найбільший Собор чеської столиці. Потрапити на територію можна тільки через серйозний пункт охорони, вистоявши довжелезну чергу.

Вже на вході до самого Собору цікавлюсь у співробітниці памятки архітектури – чому немає перевірки сертифікатів.

Далі прямуємо до ресторанів Праги. Без вакцинації вас точно не пустять у заклади в Німеччині, Нідерландах, Литві та ще в низці країн. А як у Чехії?

Не перевіряли сертифікати також ані у метро, ані в автобусах міжміського сполучення. І навіть у місцях масового скупчення людей у Празі – перевірки не було!

Чому правила для туристів у Чехії відрізняються від сусідніх країн Європи, де дуже прискіпливо перевіряють сертифікати, – ми запитали у власниці одного з пабів Праги.

“Зараз у Чехії відносно благополучна ситуація з захворюваністю, але вона потроху погіршується. Тому за місяць співробітники бару вже будуть носити захисні маски. А гостей будемо просити показати сертифікат вакцинації чи негативний ПЛР тест. Ми хочемо, щоб гості ставились до цього із розумінням.”

Українці, що мешкають у Празі, підтверджують – Чехія дуже лояльна і зараз сертифікати потрібні лише на вході до лікарень, косметологічних центрів та басейнів.

Чехія, як і інші туристичні країни, все ще оговтається від жорстких карантинних умов. Кількість туристів скоротилась у десятки разів. Валентина – українка і власниця одного з бістро в центрі Праги. Каже – нелегкі часи для ресторанного бізнесу ще тривають.

Валентина каже, ситуація з сертифікатами скоро зміниться. Вже з 1-го листопада усі заклади харчування Праги вимагатимуть від відвідувачів документальне підтвердження вакцинації.

“Дотепер в ресторанах стояли такі оголошення-повідомлення, що вони обслуговують лише вакцинованих клієнтів, чи тих, у кого негативний тест. Це була як домовленість з відвідувачами на чесне слово – що вони мають виконувати нові вимоги у зв”язку з епідемією. Приміром, якщо ви йшли до спортзалу, то писали розписку, що ви чесно перевірялись, наприклад, на роботі й маєте негативний тест або сертифікат. Але за тиждень все стане більш жорстко.”

Ну а нам прийшов час повертатися до України. По прильоту на Батьківщину на нас чекала довжелезна черга. Нерви у пасажирів, звичайно, не витримували..

Отже, по прильоту вакциновані двома дозами туристи тепер не встановлюють додаток “Дій Вдома”. А просто показують один з трьох варіантів – міжнародний сертифікат вакцинацій в додатку “Дія”, його паперовий аналог з QR-кодом чи медичну довідку, видану сімейним лікарем без QR-коду. Прикордонники наголошують, що найшвидше обробляється електронний варіант сертифікату, тому радять завантажити його у ваш смартфон.