Понад 500 кілограмів мальків коропа та білого амура випустили у Котлован

Екологічна акція відбулася на озері Котлован. Таке зариблення дозволить підтримувати чистоту водойми, кажуть фахівці. Котлован вже давно став улюбленим місцем відпочинку мешканців лівобережжя. Саме вони звернулись до свого депутата Дмитра Кисилевського з пропозицією зробити меліорацію озера. Тож на зариблення прийшли подивитись цілими родинами.

Зариблення Котловану виявилось видовищним та захопливим. Багато місцевих разом з дітьми прийшли подивитись на випуск мальків. Всі разом – і дорослі, і малеча долучилися до заходу.

Всього випустили понад 500 кілограмів мальків коропа та білого амура різного віку. Нові мешканці озера мають посприяти чистоті води.

Ще на початку року мешканці лівобережжя звернулись до Народного депутата Дмитра Кисилевського з ініціативою зариблення озера. Народний депутат вже не перший рік підтримує ініціативи по благоустрою зони відпочинку і регулярно проводить аналіз якості води в Котловані.

Тож депутат звернувся до науковців, аби розпочати дослідницьку роботу. Її провели фахівці Дніпровського аграрно-екологічного університету.

Допомогти визвались і місцеві активісти. Які вже не перший рік займаються біомеліорацією водойм і набули великого досвіду.

Місцеві, що зібрались на зариблення озера, самі стали учасниками дійства. Особливо сподобалося дітям, які на власні очі побачили цікавий процес.

Дослідження, яке провели науковці для меліорації, буде дійсним ще 5 років. Воно є у вільному доступі. Всі охочі можуть ознайомитись з документами та використати для продовження зариблення Котловану.