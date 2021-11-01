У Кам’янському відкрили хоспіс

01.11.2021 18:26
У Кам’янському відкрили хоспіс

Центр паліативної допомоги звели у Південному районі, на базі покинутої будівлі. Там зробили сучасний ремонт. До того ж реалізація цього інвестиційного партнерського проєкту дозволила створити додаткові робочі місця для мешканців та залучити кошти до міського бюджету.

Новий медичний заклад для пацієнтів з невиліковними та тяжкими хворобами відтепер є й у Кам’янському. Вони зможуть не лише отримувати необхідну медичну допомогу, а й жити в комфортних умовах. Кошти на будівництво закладу залучив президент Фонду розвитку Кам’янського.

Сучасний хоспіс паліативної допомоги створили у будівлі, яка раніше не використовувалася та знаходилася в аварійному стані

Палати хоспісу нагадують готельні номери. Сучасний інтер’єр, меблі, телевізор, кондиціонер, індивідуальний санвузол та душові. Відвідувати пацієнтів родичі можуть цілодобово. У хоспісі підопічні отримають психологічну, соціальну та медичну допомогу. Для духовної підтримки є невелика каплиця. Також у будівлі встановили ліфт.

У хоспісі працюватимуть 35 сертифікованих спеціалістів. Розрахований він на перебування 65 пацієнтів. Головна місія закладу – забезпечити належні умови життя невиліковним хворим.

Незабаром почне працювати офіційний сайт медичного закладу, де можна буде дізнатися всю необхідну інформацію про новий хоспіс.

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