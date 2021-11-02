Група ентузіастів підкорила Олешківські піски на  повітряних кулях

Години польоту на повітряних кулях на висоті в понад тисячу метрів! Група ентузіастів підкорила Олешківські піски та ще й рекорд України встановила. Ініціатором події стала жителька Дніпра. Про переліт, складності, що довелося долати, та нову мету, до якої хочуть наблизитися спортсмени — дивіться.

На висоті пташиного польоту повітряні кулі підкорили найбільшу пустелю Європи — українські Олешківські піски. Знаходяться вони в Херсонській області. На висоту у тисячу метрів піднялись чотири аеростати в яких перебувало по п’ятеро людей. Серед яких один пілот, а інші – туристи.

Дніпрянка Оксана узгодила переліт з місцевою владою, проклала маршрут. Сформувала команди з учасників, які приїхали з Києва, Кам’янець-Подільського та, звісно, з Дніпра. Та не обійшлось без складнощів. Понад два місяці повітроплавці не могли вийти на старт через погодні умови.

Протягом двогодинного перельоту, окрім відчуття екстриму, члени команд ще і встигли насолодитися краєвидами.

Та на досягнутому жінка не збирається зупинятись і вже продумала три нові локації, які планує підкорити.

Щодо подорожі над Олешківськими пісками, такого ще ніхто не робив. За це досягнення команди й потрапили до Книги рекордів України.