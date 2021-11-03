300 кілометрів велодоріжок обіцяють створити у Дніпрі за два роки

Трохи більш як вісім кілометрів велодоріжок по всьому місту! Це – уся інфраструктура для альтернативних видів транспорту, яка є у Дніпрі. Ті ж городяни, хто бажають оминати затори, змушені долати кілометрові ділянки на рівні з автомобілями. Це незручно та ще й небезпечно. Чи є у Дніпра шанс стати веломістом?

Самокати, велосипеди, гіроборди та моноколеса – чого тільки не побачиш на дорогах міста. Останнім часом люди все частіше обирають альтернативні види транспорту. Це зручно, екологічно та економно. Та чи пристосоване Дніпро до цього?

Щодня Максим долає десятки кілометрів по місту на своєму велосипеді. Каже: попри наявність автомобіля, двоколісний йому більш до душі. Пересуватися ним зручно, однак велоінфраструктура у Дніпрі залишає бажати кращого.

Хаотично розташовані велодоріжки мають загальну протяжність лише вісім з половиною кілометрів. Саме так зараз виглядає наша інфраструктура. Через це, каже Максим, усім власникам двоколісних доводиться рухатися проїжджою частиною, що дуже небезпечно. І, хоча чоловік дотримується усіх правил дорожнього руху, аварійні ситуації з ним траплялися.

Часто небезпеку несуть і припарковані автівки.

На відміну від велосипедистів, водіям самокатів поки що – можна їздити тротуарами. Однак і це не дуже безпечно.

Та проблему взялися вирішувати! Ініціативна група розробила велоконцепцію, з урахуванням усіх транспортних особливостей Дніпра. Проєкт передбачає цільну мережу велодоріжок, яка з’єднує усі куточки міста. І не тільки.

За основу ідеї взяли досвід європейських країн, де велосипедні доріжки – звичне явище. Ціль – зробити не гірше, ніж в Амстердамі.

Розробники переконані, завдяки проєкту на вулицях Дніпра збільшиться кількість велосипедів. Це допоможе нарешті розвантажити місто від постійних заторів.

За планом, велодоріжки копіюватимуть усі транспортні сполучення в місті. Але поки ідея лише на папері. Коли її втілять – наразі невідомо. Однак, обіцяють: перші триста кілометрів велодоріжок у Дніпрі з’являться вже за два-три роки.