8 міська лікарня Дніпра почала приймати хворих на коронавірус

У Дніпрі список госпітальних баз для лікування хворих на коронавірус поповнився ще одним медзакладом. Сто ліжок розгорнули у 8-ій міській лікарні. Мало того, вони заповнені вже наполовину. У восьмій лікарні зараз перебувають 63 пацієнти з коронавірусом, семеро з них – у реанімації.

Це – будні лікарів ковідного відділення, яке буквально минулого тижня розгорнули у 8 міській лікарні.

Відділення розраховано на сотню хворих – і нині воно заповнене більш як на половину. Тут нині 63 пацієнти і майже всі вони – на кисневій підтримці. 7 людей у тяжкому стані у реанімації. У лікарні твердять – мають усе необхідне для лікування інфікованих на Ковід: і медикаменти, і вдосталь кисню та обладнання. Усього у новому відділенні задіяні 50 медпрацівників.

Нині у Дніпрі вісім медзакладів, які підпорядковані міському департаменту охорони здоров’я, визнані для лікування Ковіду. Це 4, 6, 8, 9, 16, 21 лікарні, центр швидкої допомоги та шоста дитяча. Загалом це дві тисячі ліжок для коронавірусних хворих.

97% пацієнтів, які нині лікуються у госпітальних базах – нещеплені, кажуть медики. Тож закликають не нехтувати власним здоров’ям та імунізуватися. Вакцин вдосталь, зробити можна будь-яку на свій вибір.