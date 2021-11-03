На Дніпропетровщині за добу майже дві тисячі інфікованих на коронавірус

03.11.2021 17:13

Дніпропетровська область серед лідерів поширення COVID-19. За минулу добу додалось майже дві тисячі інфікованих. Одужалих вдвічі менше. По Україні ж зафіксовано понад 23 тисячі нових хворих на коронавірус. І рекордна кількість госпіталізацій з початку пандемії.

На Дніпропетровщині за останню добу коронавірус підтвердили у 1935 осіб. Найбільше випадків у Дніпрі та Павлограді. За два тижні стався приріст хворих на майже сорок відсотків.

Минула доба показала, що Україна стрімко йде до піка захворюваності. Зафіксували 720 летальних випадків. Шпиталізували майже шість тисяч занедужалих. І це найбільше число з початку пандемії. В нашій області не вдалося врятувати сорок п’ять пацієнтів. У стаціонар потрапляють лише люди з тяжким перебігом хвороби. І майже всі вони – невакциновані. Проте з введенням червоної зони попит на імунізацію різко зріс.

На сьогодні на складах області знаходиться 600 тисяч доз трьох вакцин – Коронавак, Файзер та Астразенека. Очікують ще й Модерну.

В області двома дозами вакцинувались майже сімсот тисяч мешканців. Більшість у віці від двадцяти до тридцяти п’яти років. Найчастіше на Дніпропетровщині обирають вакцину Коронавак.

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