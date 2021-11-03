«Оргія. Смертельний диспут”. Дніпровський театру “Віримо!” представив нову виставу

«Оргія. Смертельний диспут”. Нову виставу дніпровського театру «Віримо!» подивилися у дев’яти містах країни. Це був великий гастрольний тур за підтримки Українського культурного фонду. Й присвячений творчості Лесі Українки. Особистість письменниці по-новому постала перед публікою. Й саме завдяки виставі.

У самій постановці, в сценографії та костюмах витримано, стиль який відповідає п’єсі Лесі Українки, тобто грецькій трагедії.

П’єса “Оргія” була написана Лесею Українкою в останній рік життя.

Нею вона наче ставить крапку у роздумах про існування художника в імперії, про стосунки вільного творця з так званими “господарями життя .”

Режисер-постановник навмисно ввів у дію персонаж авторки. У виставі “Оргія” театру “Віримо!” з’являється сама Леся.

Вистава зроблена на замовлення Українського культурного фонду. Бо серед всіх пропозицій проєкт театру “Віримо!” найбільше відповів вимогам осучаснення творів Лесі Українки.

І за підтримки того ж Українського культурного фонду “Оргію” театру “Віримо” побачили в Харкові, Запоріжжі, Києві, Полтаві, Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Житомирі, Одесі. (відео 4 оплески і з різних вистав)

І в кожному місті після вистави проходили зустрічі з глядачами, так звані форуми.

Жанр“Оргії” визначений як смертельний диспут. Вистава має трагічний фінал. Як і належить грецькій драматургії і, як того хотіла Леся Українка.

Глядачі мали можливість висловитися після вистави, поділитися думками з акторами та режисером й тим полегшити переживання.

Незабаром нову постановку “Віримо!” знов покаже вдома, на своїй малій сцені. Але квитків, кажуть, вже немає.