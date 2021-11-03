Маршрутка з пасажирами двічі врізалась у відбійник на Амурському мосту, є постраждалі

03.11.2021 17:08

Не впорався з керуванням на слизькій дорозі! Зранку на Амурському мосту водій маршрутки наїхав на мокрі рейки й потрапив у заніс. Бус з пасажирами розвернуло на 180 градусів, авто двічі вдарилося у відбійник. Постраждали двоє – керманич маршрутного таксі та один з пасажирів. На щастя, травми – несерйозні.

ДТП сталася у саму годину пік. В напрямку правого берега були перекриті півтори смуги руху та трамвайні рейки. Відтак утворився величезний затор. За півтори години побиту маршрутку таки прибрали й трафік нормалізувався.

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