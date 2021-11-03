У Дніпрі поновили Будівництво об’їзної біля Кайдацького мосту

Після десяти років застою! У Дніпрі поновили будівництво північної об’їзної в районі Кайдацького мосту. 6 кілометрів нової дороги мають з’єднати Кайдацький шлях із трасою Київ-Луганськ-Ізварине. Відтак – зменшиться загазованість та навантаження на міські дороги, зникнуть затори.

Ранок, проспект Свободи. На з’їздах з Кайдацького мосту тягнеться довжелезна черга з десятків фур, що прямують на трасу Є-50. Ці затори – мають зникнути після завершення будівництва об’їзної в районі Кайдацького мосту, обіцяють чиновники.

Зводити об’їзну почали ще 2011-го. Проте через брак фінансування роботи довго були заморожені. Наразі їх поновили. Загальна вартість проєкту – близько 5-ти мільярдів гривень.

Найважча частина робіт – зведення кілометрової естакади, що має пройти над заводами та залізничними коліями.

Будуватимуть естакаду методом поступового насування багатотонних конструкцій на опори. Проєктів такого масштабу в Україні ще не реалізовували, тим паче в межах міста.

Інженери вже обстежили старі опори – вони придатні для подальшого будівництва. Його планують завершити до кінця 2023-го року. До весни вестимуть переважно підготовчі роботи й прибиратимуть із будмайданчику сміття. Якого до речі, за роки простою, назбиралося на понад мільйон метрів кубічних.