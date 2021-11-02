Вчительку побили руками та ногами, твердять у школі №120

Ногами й руками лупцювали вчительку на очах в учнів! Принаймні так заявляє керівництво 120 школи Дніпра, де і трапився скандал. Попередньо відомо, що шестикласника образила педагог з математики. 12-річний хлопець наскаржився на це своїй мамі. Та разом зі старшим сином примчали до закладу з’ясовувати відносини. Втім замість діалогу її побили, твердить вчителька. Мати ж із 18-річним сином усі звинувачення заперечують. Наша знімальна група побувала у школі та отримала коментар поліції — усі подробиці далі!

Скандал у 120 школі, який наполохав усе місто! Попередньо відомо, що мати шестикласника прийшла заступатися за свого сина, буцімто його образила вчителька. Жінка увірвалась до школи. Охоронець не встиг їй перешкодити.

Потім жінка разом зі своїм старшим сином, начебто увірвалась до кабінету вчительки математики та влаштувала справжній розбій. В коридорі педагога лупцювали ногами та руками по всьому тулубу, каже керівництво закладу!

Побиття та словесна перепалка тривали до десяти хвилин. Після жінка разом із сином втекла, а побита 56-річна вчителька негайно звернулася по допомогу до медсестри.

Сама вчителька сьогодні на роботі. Але спілкуватись з журналістами чомусь відмовилась. А от директорка школи розповіла — конфлікт стався через погану поведінку хлопця. Саме через це педагогиня відсадила від нього однокласників. Хлопця це образило. Й мати хутко прийшла на розборки.

Вчителька з математики висококваліфікована та ніколи не була учасником конфліктів, додає директорка. А от шестикласник часто прогулює та має погану репутацію. Так само як його старший брат, який є випускником цієї школи. Вікторія, яку звинувачують у побитті, усе заперечує Каже — вчительку не чіпала, а просто хотіла поговорити.

Заперечує все і старший син. Каже він людина принципова і жінку б не бив.

Вікторія, своєю чергою, розповідає про булінг з боку вчителів та тотальне свавілля. Хоч би що там було, в поліції склали два адмінпротоколи за дрібне хуліганство на мати та старшого брата шестикласника. Але все ж вимагають підтвердження побиття вчительки.

Тим часом Вікторія перевела сина на домашнє навчання, а сама налаштована захищатись й боротися проти булінгу.