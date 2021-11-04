Без погодження з місцевими жителями будівництва паралімпійського спорткомплексу не буде

Без погодження з місцевими жителями будівництва не буде. У паралімпійському комітеті прокоментували перспективу зведення всеукраїнського спорткомплексу на житломасиві Перемога. Нагадаємо, його планувалося розмістити у зеленій зоні бульвару Слави – поряд з єдиним в Україні гребним каналом. Але міська влада наголосила – спершу необхідно провести громадські слухання.

Звести спорткомплекс для паралімпійців хочуть тут: на житломасиві Перемога, в районі бульвару Слави. На півтора гектарах планують розмістити готель на 40 місць, їдальню, великі спортзали. Усе – доступне для незрячих та спортсменів на візках. У паралімпійському комітеті наголошують: тренувальна база буде відкритою для жителів району.

Для забудови обрали територію, що прилягає до єдиного в Україні гребного каналу довжиною 2000 метрів. Саме тут проходять відбори на чемпіонати світу, паралімпійські ігри та національні змагання. Інше місце для тренувальної бази – не підійде, кажуть фахівці.

Але на черговій сесії міськради вирішили призупинити будівництво. Причина – необхідність проведення громадських слухань. У паралімпійському комітеті заявили: повністю підтримують таку стратегію. Адже насамперед діють в інтересах людей: спортсменів, молоді, жителів району.

У паралімпійському комітеті розуміють стурбованість людей: чи справді біля річки збудують саме спортивний комплекс. А не, скажімо, ресторан чи багатоповерхівку. Та й що буде з деревами?

Головний гарант того, що проєкт втілиться у життя саме в такому вигляді, як зараз його презентують – це авторитет та багаторічний досвід роботи паралімпійського комітету. Ось як виглядає спортивно-реабілітаційний центр, збудований організацією в Карпатах. 6 лижних та біатлонних трас довжиною від 1400 метрів до 5 кілометрів. Стадіон для лижних перегонів та величезний тренувальний комплекс. Наразі його використовують для підготовки членів збірних команд України в олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських іграх.

Свої території для будівництва спорткомплексу літніх видів спорту пропонували 7 областей. Але, через найбільшу кількість переможців змагань та тренерського складу, обрали саме нашу. Вже навіть виділені кошти з держбюджету. Чи бути будівництву – вирішуватимуть на громадських слуханнях. Наразі в паралімпійському комітеті міркують, як провести їх в рамках червоної зони карантину.