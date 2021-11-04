Як бути, коли ваш сусід “плюшкін”

Купа щурів, мишей і тарганів! А ще багато бруду, сморід і тотальна антисанітарія. У Дніпрі жителі багатоквартирного будинку на житломасиві Тополя-3 скаржаться на сусідку. Відомо, що принаймні десятиліття жінка зносить до своєї оселі відходи зі смітників. Дехто вважає, що така поведінка обумовлена проблемами зі здоров’ям. Та чи є можливість жителям звільнитися з антисанітарної пастки.

Багатоквартирний будинок на житломасиві Тополя-3 відомий в окрузі тим, що в одному з під’їздів живе жінка-плюшкін. З тих, хто не викидає непотріб, а навпаки — збирає і несе в домівку.

Ось власне всередині цієї квартири, за словами сусідів – справжні гори відходів, які власниця оселі приносить зі смітників. Мешканці ж від такого не у захваті, бо страждають через сморід, бруд, щурів і тарганів.

Сусіди розповідають, що тут мешкає жінка на ім’я Надія. Їй приблизно 70 років і перетворювати свою квартиру на склад сміття почала багато років тому. Найбільше в цій ситуації потерпають люди, що живуть через стінку.

І справді, достукатися до цієї пані не змогли й ми. Втім є фото цієї квартири. За ним можна оцінити ситуацію. Окрім антисанітарії у житлі, у сусідів до власниці оселі немає жодних претензій. Кажуть, поводиться вона завжди спокійно.

Дивну поведінку жінки місцеві пов’язують з травмою голови, якої вона начебто зазнала на виробництві. Кажуть, комунальникам також важко з нею співпрацювати.

Тим часом в міськраді кажуть, комунальники можуть посприяти у розв’язанні цієї проблеми, щоправда, є нюанси.

Також є варіант викликати правоохоронців, а далі довести справу до суду.