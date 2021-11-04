Дніпропетровщина готова до зими, звітують в облдержадміністрації

Дніпропетровщина на 100% готова до зимової негоди. Про таке заявили чиновники обласної адміністрації. Дорожники вже підготували 130 тисяч тонн протиожеледної суміші. Перевірили й технічний стан снігоприбиральних машин.

Сімсот сорок снігоприбиральних машин та сто тридцять тисяч тонн протиожеледної суміші: дорожники Дніпропетровщини заявляють про готовність до зимового сезону.

Зокрема, для зимового утримання доріг державного значення в області підготували сорок тисяч тонн протиожеледних засобів та двісті двадцять шість одиниць техніки. Вони зосереджені на двадцяти восьми дорожньо-ремонтних пунктах.

У випадку ускладнення погодних умов, машини готові одразу виїжджати на автошляхи, каже начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

У підмогу дорожникам – автогрейдери, навантажувачі, піскорозкидачі, солерозподілювачі, бульдозери, трактори, роторні снігоочисники. Механік Микола Ситчік знайомить із машиною з шнекороторною установкою.

На Дніпропетровщині – дві тисячі вісімсот двадцять сім кілометрів доріг державного значення. Та майже шість тисяч триста шістдесят дев’ять кілометрів – місцевих автошляхів.