У Новомосковську маршрутники відмовляються возити учасників АТО за пільговими посвідченнями

У Новомосковську розгорівся конфлікт між АТОвцями та маршрутниками. Військові обурені – їх відмовляються возити за пільговим посвідченням у годину пік. Мало того, принижують жінок-учасниць бойових дій! Транспортники ж скаржаться на збитковість маршруту.

Це відео Яна відзняла декілька днів тому – коли вранці намагалася потрапити на роботу – єдиною маршруткою, що йде з Новомосковська до військового містечка. Жінка-учасниця АТО каже, водій не пустив її до салону, защемивши дверцятами.

АТОвці розповідають: таку “муштру” перевізники їм влаштовують ще з 2014-го, коли військові масово почали отримувати посвідчення учасників бойових дій.

Цього разу перевізники, прикриваючись карантином, вигадали нову норму – 4 пільговики максимум на салон. Її затвердили в розпорядженні, підписаному директором АТП.

Чи вдасться Яні отримати квиток сьогодні? Йдемо разом. Магія телебачення спрацьовує.

Вже й розпорядження з віконця каси зникло, й диспетчерка посадки про норми пільговиків забула.

Дирекція АТП визнає: порушили закон, обмеживши кількість пільговиків у салонах. Та пішли на це через шалені збитки після введення в області червоної зони. Та й маршрут специфічний – 70% пасажирів – пільговики. З кожного автобусу недоотримують до 3000 гривень на день.

То хто має компенсувати проїзд пільговиків? У Новомосковській райдержадміністрації пояснюють – раніше це робили вони. Проте через реформу децентралізації наразі цим мають опікуватися ОТГ.

У Черкаській селищній раді ж заперечують: немає нормативно-правового документа, який зобов’язує місцеві громади компенсувати пільговий проїзд. Хоча вони готові це зробити – щоправда, тільки для мешканців свого села.

В облдержадміністрації підтверджують: територіальні громади мають право самостійно визначати, як використовувати свої бюджети. Розв’язати правову колізію може закон, який передбачить перехід на адресне відшкодування за пільгові перевезення.

Військові ж просять чиновників та перевізника мати совість та врешті-решт розібратися між собою.