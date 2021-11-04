Понад 2 тисячі інфікованих на коронавірус на Дніпропетровщині, в Україні більше 27 тисяч

Статистика, яка шокує. Понад дві тисячі двісті хворих на коронавірус додалось на Дніпропетровщині за минулу добу. Знов в лідерах обласний центр та Павлоград. По Україні цифра не менш жахлива. Зафіксовано понад 27 тисяч нових інфікованих і майже сімсот пацієнтів померли.

За добу в області зафіксували 2 тисячі 254 нові випадки коронавірусу.

Одужалих в три рази менше. Лідери за поширенням недуги Дніпро – 927 людей та Павлограді – там додалось понад чотири сотні інфікованих.

Стрімко росте число хворих і серед неповнолітніх. На базі обласної дитячої лікарні відкрили ковідне відділення. Всі ліжка вже заповнені.

По Україні число нових хворих на COVID-19 взагалі вражає. За добу зафіксували понад 27 тисяч. В столиці в лікарнях заповнено майже 75% ліжок. В нашій області число трохи менше, але також високе – 70 відсотків. На сьогодні на Дніпропетровщині зробили щеплення понад мільйон сімсот мешканців. До їхнього числа долучились новопризвані строковики Нацгвардії.

З 8 листопада почнуть відстороняти від роботи в навчальних закладах співробітників, що не мають повної вакцинації чи довідки про медичне протипоказання до нього.

Двома дозами вакцинувалися більш ніж 687 тисяч людей. У сфері освіти дві дози мають 90% працівників. Лідером з щеплень від коронавірусу в Україні є Київ. До першості наблизилась і Дніпропетровщина.

Найгірша ситуація з вакцинацією в Закарпатський та Волинській областях. Там щепилася лише четверта частина дорослого населення.