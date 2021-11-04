Студентів без щеплень можуть не допускати до занять

Усунути вибірковість вимоги вакцинації у закладах вищої освіти. Така петиція нещодавно з’явилась на сайті Кабінету Міністрів. Її створив викладач одного з Київських університетів. Зокрема, автор пропонує не допускати до занять невакцинованих студентів та позбавляти їх стипендії. Як ставляться до петиції у Дніпрі?

З четвертого жовтня в Україні набув сили наказ МОЗ про відсторонення невакцинованих викладачів вишів без збереження зарплати. Водночас студенти і досі мають право обирати – щепитися чи ні. Така нерівність обурює освітян. На сайті Кабміну вони створили петицію з вимогами обов’язкової вакцинації повнолітніх студентів. Якщо ж ні – пропонують відсторонити їх від навчання, позбавляючи при цьому стипендії.

У Дніпрі наразі усі виші працюють дистанційно. Тому від студентів не вимагають вакцинуватися. Водночас ті, хто проживає у гуртожитках, повинні мати COVID-сертифікати. Такі правила запровадили у деяких університетах. Третьокурсник Велі вакцинувався заздалегідь. Але для більшості саме нові правила стали поштовхом щепитися.

Як буде складатися далі навчальний процес – в університеті хлопцю поки не казали. Але студентів закликають вакцинуватися. Пропагує щеплення серед своїх однокурсників і сам Велі.

Роз’яснювальну роботу зі студентами, які живуть у гуртожитках, проводять і в Університеті митної справи та фінансів. Наразі більша частина іногородніх студентів вже вакцинована.

Крім того, в університеті вакциновані вже майже сто відсотків педагогів, що дає змогу працювати офлайн навіть у червоній зоні. Водночас кількість щеплених студентів – замала, каже ректор. Якщо так буде і далі, навчальний процес доведеться перелаштовувати. Однак, не виключають можливості, що нещеплених студентів також не допускатимуть до занять.

А от студентка Вікторія поки не щеплюється, бо не вбачає у цьому нагальної потреби. Але побоюється, що COVID-сертифікат невдовзі стане єдиною перепусткою до навчання.

Юристи ж кажуть: не допускати студентів до навчання без вакцинації – протиправно.

Водночас стосовно викладачів – все законно.

Петиція про обов’язкову вакцинацію студентів вищих навчальних закладів ще має час набрати голоси.

Наразі петиція зібрала дев’яносто підписів з необхідних двадцяти п’яти тисяч. До кінця збору голосів залишилось сімдесят три дні.