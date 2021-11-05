Дніпровська школярка Діана Шишкова розробила сервіс контролю за державним боргом

05.11.2021 18:17

Вигадала сервіс контролю за державним боргом. Й отримала президентську стипендію. Дніпровська школярка Діана Шишкова займається науковими дослідженнями з економіки. Робить справжні відкриття й пропонує втілювати корисні пропозиції для розвитку країни.

Пів року одинадцятикласниця Діана Шишкова розробляла тему зі складною назвою “Теоретико-методичні підходи до управління державним боргом України”. Робота має понад півсотні сторінок. Дівчина проаналізувала проблему, вирахувала розмір державного боргу. Й довела необхідність сервісу, що допоможе зрозуміти складні фінансові процеси.

Ідея створення сервісу за прототипом вже наявних – на поверхні, погоджуються наукові керівники дівчини. Однак викладачі здивовані, як Діана знайшла місце для нового й довела необхідність “Боргзорро”.

Ліцей заснований 16 років тому при Університеті митної справи та фінансів. Заклад усіляко залучає старшокласників до дослідницької діяльності. Тут навіть існує наукове товариство і майже всі учні працюють над проєктними темами.

Після захисту в ліцеї, переможці тримають конкурс в Малій академії наук області, а потім і на всеукраїнському рівні.

Після перемоги Діани у всеукраїнському конкурсі, дівчині присудили Президентську стипендію. Тепер вона може представляти Дніпро на міжнародному рівні. Та поки науковиця переймається подальшою долею “Боргзорро”.

Теги: , , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Дніпровець на велосипеді об’їхав усю Європу. Подолав майже 12 тисяч кілометрів

05.11.2021 18:09

Музичний коледж Кам’янського носитиме ім’я видатного українського композитора Мирослава Скорика

05.11.2021 18:00

У будинку на Янтарній мешканці живуть без опалення через прорив труби

05.11.2021 17:53

Щодоби майже 700 померлих і понад 26 тисяч нових інфікованих на коронавірус

05.11.2021 17:41

У Новомосковську маршрутники відмовляються возити учасників АТО за пільговими посвідченнями

05.11.2021 17:29

Дніпропетровщина готова до зими, звітують в облдержадміністрації

04.11.2021 18:00
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com