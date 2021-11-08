У Дніпровській філармонії  звучала скрипка Гварнері

Музика, яка все гармонізує. У Дніпровській філармонії відбувся концерт, у якому взяв участь гість з Німеччини. Він виконав концерт Брамса на унікальній старовинній скрипці. Її створив італійський майстер 18-го сторіччя П’єтро Гварнері. Наша Ірина Каблоцька чула, як вона звучить.

Перед концертом важливо не просто розігратися, а й надати можливість підготуватися до нових умов скрипці. Вона в Олега Курочкіна унікальна.

У Німеччині існує традиція надавати раритетні інструменти в оренду на кілька років переможцям найпрестижніших конкурсів.

У Дніпрі Олег Курочкін разом з академічним симфонічним оркестром філармонії імені Когана грає свій улюблений концерт Брамса.

Можливість приїжджати на батьківщину молодим музикантам забезпечує фонд Vere Music. Після Дніпра Олег Курочкін виступить ще у Харкові й проведе майстер-класи в рідній київській академії музики імені Чайковського. Поки ж двадцятисемирічний скрипаль накопичує враження від праці з українськими музичними колективами.

Програму цього концерту шанувальники класики просто не могли пропустити. І виконали для цього всі умови карантинного часу. Тож музика працює ще й на заохочення до вакцинації.

Слід чекати нових програм й нових вражень від шедеврів класичної музики і зустрічі з видатними, попри молодий вік, виконавцями.