Дніпровець на велосипеді об’їхав усю Європу. Подолав майже 12 тисяч кілометрів

Коли мрія кличе у подорож. Дніпровець Олег Шишов подолав на велосипеді майже дванадцять тисяч кілометрів, аби дістатися атлантичного узбережжя. Проїхав усю Європу. Витратив дві тисячі євро та вісімдесят сім днів.

Дніпровський підприємець Олег Шишов одного разу дуже схотів подивитись захід сонця у Португалії, на мисі Року. А дістатися туди вирішив велосипедом. Коли з’явилась така мрія, у чоловіка ще й двоколісного не було. Тим більш – досвіду самостійних подорожей.

Для дальньої подорожі велосипед обладнав чотирма великими валізами, велокомп’ютером та сигналізацією.

Розповідає, люди як в Україні та і в Європі гостинно зустрічають веломандрівників.

Олегу допомагали, фотографувались з ним та охрестили “містер залізні сідниці”. Він робив світлини, отримував задоволення від подорожі, серце гріли нові приємні емоції. Але мандрівка кидала йому і виклики.

Іноді мандрівник випробував свій характер на міцність і боровся зі стихією.

Олег мандрував наодинці. Але в Дніпрі за його переміщенням пильно стежили друзі, з нетерпінням очікували новин з подорожі.

Поки друзі слідкували за новинами, Олег Шишов долав кілометр за кілометром, країну за країною та наближався до своєї мрії.

І ось, на сорок сьомий день подорожі, Олег дістався Португалії та приїхав на омріяний мис Року, що на атлантичному узбережжі.

І весь час рідна донька підтримувала батька. А для нього її пошана – найдорожча у світі!

Зараз Олег Шишов повернувся до своїх буденних справ, але не полишає думок про нову подорож. Наступного року наш земляк планує дістатись Австралії, велосипедом.