Щодоби майже 700 померлих і понад 26 тисяч нових інфікованих на коронавірус

Щодоби майже сімсот померлих. “Дельта” продовжує вирувати в Україні. Нових хворих більшає щодня, і суттєво. У порівняні з початком тижня, їхнє число зросло вдвічі. За минулу добу це майже 26 з половиною тисяч. Дані по Дніпропетровщині дуже тривожні.

Зростає число нових хворих на коронавірус в Україні і на Дніпропетровщині зокрема. В нашій області за добу додалось майже дві тисячі чотириста інфікованих. Переважна кількість – в обласному центрі. Потім йде Павлоград. Сімдесят пацієнтів врятувати не вдалося.

Також в стаціонарах з коронавірусом перебувають 47 неповнолітніх пацієнтів. Обласна дитяча лікарня знов розгорнула ковідне відділення на 20 ліжок. За потреби, готові додати ще стільки ж місць. Найменшому пацієнту, що зараз перебуває на лікуванні, 2 місяці. Найчастіше діти заражаються від своїх батьків.

З наступного тижня почнуть діяти нові карантинні правила для держслужбовців та освітян. Невакцинованих відсторонятимуть від роботи. А для українців, які перехворіли на COVID-19 і при цьому звертались до сімейного лікаря, розробили спеціальний сертифікат про одужання.

Електронний сертифікат про одужання можна буде завантажити також через додаток “Дія”. Обіцяють, що така функція запрацює вже наступного тижня.