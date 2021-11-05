У будинку на Янтарній мешканці живуть без опалення через прорив труби

При середньодобовій температурі плюс вісім мешканці багатоповерхівки по вулиці Янтарній замерзають у квартирах! Вже тиждень люди сидять без опалення. Все – через порив транзитної труби. За розв’язання проблеми взявся народний депутат України Дмитро Кисилевський. Тож вже незабаром в оселях людей з’явиться тепло.

Майже півтори тисячі мешканців вісімдесят першого будинку по вулиці Янтарній вже тиждень живуть без опалення. Тепло в оселі пустили наприкінці жовтня, однак за два дні його вимкнули через порив труби. Полагодити комунікації пообіцяли в Теплоенерго, утім так цього і не зробили.

Як виявилось, дірява труба – транзитна і не перебуває ані на балансі комунального підприємства, ані на балансі ОСББ. Тож хто має її латати – невідомо. Через бюрократичні нюанси, люди залишились сам на сам з проблемою у холодних квартирах.

У ситуацію втрутився народний депутат України Дмитро Кисилевський. Він організував доставку нових труб, щоб врятувати будинок від холоду. Роботи із заміни комунікацій розпочались сьогодні.

Проблема з транзитними трубами у цій дев’ятиповерхівці не нова. І взагалі, у багатьох будинках лівого берега через підвали проходять такі комунікації. Комунальні служби відмовляються їх брати на баланс та обслуговувати, перекладаючи відповідальність на мешканців та ОСББ.