Мешканці будинків по Магдалинівській не готові до переходу на автономне опалення

В сезон холодів залишились без тепла! Мешканці десятків будинків по вулиці Магдалинівській вимушені грітися електроприладами. Централізованого опалення у цьому районі взагалі вже не буде. Адже він став одним з перших у Дніпрі, де запровадили програму переходу на автономне опалення. Як зараз живуть там люди та що кажуть в міськраді — дивіться!

Змерзлі та розлючені — жителі Індустріального району протестують через від’єднання від опалення. Сталося це на виконання рішення міськради, що було прийнято ще навесні. Згідно з ним, понад тисяча дніпровських будинків мають перейти на індивідуальне опалення до 23-го року.

Ось, наприклад, в цьому ж будинку мешкає приблизно три десятки людей у 12 квартирах. Усі на холодний період залишились без опалення. Вимушені користуватись електрообігрівачами та платити за електрику шалені кошти.

Жителька цього будинку Лідія Олександрівна намагається зігрітись електрообігрівачем. Звісно усю квартири отопити їм не в змозі. Постійне використання електрообігрівача одразу відбивається на платіжках.

Окреме питання – то стан проводки. Бо у старих будинках й мережі застарілі. Люди ще й без світла можуть залишитись.

Перехід на індивідуальне опалення виявився для цих людей непосильним. Оскільки усі витрати лягли на їхні плечі. Вартість виконання проєктів та встановлення нового обладнання вартує від 50 тисяч.

На сусідньому житломасиві Самарівка також приблизно 20 будинків відрізані від центрального опалення. В КП “Теплоенерго” коментують — оселі, які вже від’єднали від тепла, були перші за списком. А КП проводжуватиме потроху відключати будинки й надалі, до 23 року.

А ще у “Теплоенерго” кажуть про торішні борги абонентів, їх нарахувалось понад 350 тисяч гривень.

Тим часом в міськраді заявили, що усі, хто вимушений власним коштом перейти на автономне опалення, можуть отримати компенсацію. Головне не мати боргів. Втім люди спочатку повинні все встановити. А потім за чеками і їм мають компенсувати гроші.

Дізнатись про умови компенсації та необхідні для цього документи можна в профільному департаменті міськради або в КП “Теплоенерго”.