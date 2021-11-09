До Дня писемності та мови українці написали радіодиктант

Сьогодні відзначають День української писемності та мови. Тож усі охочі традиційно написали радіодиктант національної єдності. Перевірили знання рідної мови й у коледжі космічно-ракетного машинобудування у Дніпрі. Як все пройшло – дивіться далі.

Востаннє пані Марія писала диктант у двотисячному році, коли вступала до університету. Тоді у тексті припустилася лише двох незначних помилок і отримала найвищий бал. Сьогодні разом зі своїми колегами – викладачами коледжу ракетно-космічного машинобудування, вона долучилась до всеукраїнського радіодиктанту.

Знання української мови перевірили 15 освітян. Разом з ними в онлайн режимі диктант писали й студенти. Їх сьогодні на ZOOM-конференції зібралось близько сотні. Третьокурсник Нестір – один із них. Хлопець навчається на програміста. Однак переконаний: знати рідну мову та грамотно писати – обов’язок кожного українця.

До всеукраїнського диктанту в коледжі долучаються вже сьомий рік. Пишуть його як викладачі, так і студенти. Зазвичай все відбувається у стінах навчального закладу. Та цьогоріч вперше диктант провели в онлайн форматі. Однак, це, кажуть в коледжі, не вплине на результати. Філологи переконані: українську студенти знають на високому рівні.

Радіодиктант української єдності цьогоріч написали у 21-й раз. Текст читав український письменник Юрій Андрухович. Сам диктант опублікують на сайті Українського радіо вже одинадцятого листопада. У всіх, хто брав участь, є ціла доба, щоб відправити свою роботу на перевірку. Зробити це можна паперовим листом або електронною поштою. Результати оголосять протягом одного-двох місяців.