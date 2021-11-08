У Дніпрі відсторонили від роботи близько 100 нещеплених працівників шкіл та дитсадків

Без COVID-сертифіката – немає роботи! Від сьогодні в Україні почали відстороняти від трудових обов’язків чиновників та освітян, які досі не щепилися від коронавірусу. Відповідні рішення прийматимуть їхні безпосередні керівники. За недотримання правил – штраф. Чи відсторонили вже когось – розповість Софія Куценко.

Відсьогодні по всій Україні відсторонятимуть від роботи без збереження зарплати невакцинованих держслужбовців та освітян. За винятком тих, хто має одну дозу щеплення, медичні протипоказання або нещодавно перехворів на ковід.

Наказ про відсторонення невакцинованого працівника підписує керівник установи. Так сьогодні у Дніпрі від роботи усунули сотню освітян.

Наразі у середніх та дошкільних закладах освіти Дніпра вакциновані дев’яносто чотири відсотки персоналу. За тиждень цей показник обіцяють ще збільшити. А ось у вишах ситуація більш позитивна. На сьогодні там вже щепилися майже сто відсотків працівників. Найбільший показник, зокрема, в Університеті митної справи та фінансів. Там щеплюватися почали ще навесні. Першою вакцинувалася адміністрація.

А от дитячі садки та школи Дніпропетровщини працюють у повному обсязі, кажуть в обладміністрації. У штатному режимі обслуговують людей і у ЦНАПах.

Стовідсотковим показником вакцинації хизуються і в самій обладміністрації.

Юристи ж кажуть: відстороняти людей від роботи без відшкодування – небезперечне з огляду на законність. Це відобразиться також при нарахуванні пенсії чи оформленні лікарняного.

За порушення наказу про відсторонення нещеплених освітян та чиновників, керівникам установ загрожуватиме штраф. Тим часом в Міністерстві охорони здоров’я планують розширити перелік професій, обов’язкових для вакцинації.