Траса Дніпро-Мелітополь у межах нашої області просто катастрофічна

Вщент розбита дорога з ямами в понад 30 сантиметрів! Мова про трасу Дніпро-Мелітополь. У межах нашої області дістатися нею можна до Покровська. А ще вона проходить через десяток сіл. Стан автошляху просто катастрофічний. На гарячу лінію 11-го каналу не один раз телефонували зі скаргами. Наш Марко Ручка проїхався частиною цієї траси разом з дорожнім експертом й готовий поділитися враженнями.

Розбита та вщент зруйнована. Мова про трасу Т04-01 — Дніпро-Мелітополь. В межах нашої області автошлях веде до Покровська. Гарячу лінію 11-го каналу буквально обривали водії, які псували автівки на цій дорозі. Відправившись на перевірку, ми зрозуміли, нам не брехали. На початку заїзду до Синельниківського району траса в більш-менш нормальному стані. Подекуди були ями та вибоїни, але це ніщо у порівнянні з подальшим шляхом. Власне, наблизившись до Васильківського району, ми їхали вже по тотальному бездоріжжю.

Зараз ми дістались Катеринівки. І шматок дороги на самому в’їзді в населений пункт одразу дає зрозуміти, шлях буде тернистий.

Ми помітили — тільки-но автівки наближаються до цієї дороги, одразу гальмують і намагаються якомога повільніше перетнути цю ділянку. Самі ж місцеві кажуть — в такому стані шляхопровід вже тривалий час. Тож багато людей, які змушені їздити тут щодня, розлючені та обурені.

Разом з нами проінспектувати стан траси приїхав експерт Віктор Романенко. Він керує громадською організацією, яка спеціалізується на контролі дорожнього будівництва. Цю дорогу чоловік бачить не вперше, і щоразу її стан шокує його все більше.

А ще тут фактично немає узбіччя, оскільки по ньому рухаються усі автомобілі, щоб об’їхати глибокі вибоїни на середині дороги. Місцеві у катастрофічному руйнуванні автошляху звинувачують водіїв вантажівок. Мовляв, фури їздять тут безперебійно зі значним перевищенням вантажу.

А це вже ділянка дороги, яка більше нагадує небезпечний трамплін, на в’їзді до селища Богданівка.

Власне тут, як і на попередній локації, місцеві вже звикли рухатися по узбіччю. А от ті, хто їде тут вперше, не завжди розраховують швидкість.

Чим далі ми рухаємось цією трасою, тим менше водії стримуються і добирають слова.

Тут нарікання ті ж самі. Ремонт багато років не робили, а ще й вантажівки розбивають автошлях. Однак водій фури Костянтин, стає на захист колег, каже — везе дозволену вагу.

Тим часом ми звернулись по коментар до Укравтодору. Там повідомили, що ремонт траси Т04-01 уже запланували. І навіть обрали підрядну організацію. Тож навесні 2022 року мають стати до роботи. Звітують, цьогоріч відреконструювали 9 трас територіального значення з 39. Це, кажуть, непоганий результат.

Тобто план перевиконали майже у двічі. А щодо траси Т04-01, то відома вже і вартість ремонту — понад 3 мільярди й 100 мільйонів. За ці гроші мають упорядковувати 123 кілометри шляху. До речі, вона є однією з найбільших в області. Тож стукаємо по дереву і сподіваємось на хороші дороги.