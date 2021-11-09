У новому сквері на Слобожанському проспекті вже обмальована дитяча гірка

Попсували тільки-но відкритий парк! На Слобожанському проспекті невідомі повністю обмалювали родзинку скверу – триповерхову дитячу гірку. Та це вже другий акт вандалізму. Нагадаємо, близько місяця тому там вже пошкодили гойдалки та газон. Наші кореспонденти вирушили у рейд новими скверами міста й перевірили, як вони витримують натиск відвідувачів. Чи можна уберегти коштовні зони відпочинку – дізнавався Владислав Авдієнко.

Гірку місцеві називають справжньою родзинкою парку. Вона зроблена із якісних матеріалів – деревина, скло, метал. Вочевидь не розрахованих на зустріч з маркерами та балончиками з фарбою. Обмалювати примудрилися навіть трубу, по якій діти спускаються додолу. Зсередини! Прибиральники парку – обурені. Кажуть – це черговий прояв культури народу.

До слова, в парку встановлені камери відеоспостереження й навіть тривожні кнопки виклику поліції. Проте на практиці видно: від вандалізму вони не рятують. Місцеві припускають: нашкодили майну самі діти.

Вандалізм у парках – не рідкість. Свого часу на дитячі зони у новому сквері “Прибережний” на Перемозі витратили понад 9 мільйонів гривень. Тут гірки – теж обмальовані маркерами, подекуди не витримує й оздоблення.

У сквері на проспекті Петра Калнишевського вирвали світлодіодну стрічку, яка підсвічувала лавочки вночі – показує місцевий депутат. На заміну з міського бюджету витратять кругленьку суму.

А у ще навіть не відкритому сквері на Калиновій – встигли викрасти зелені насадження. Постраждали самшитові кущики. Й вгадайте, хто їх поцупив? Ні, не діти.

Саме тому, каже депутат, тут вирішили діяти радикально – встановити паркан та закривати парк на ніч. Місцеві переважно підтримують таку ідею.

Тим часом чиновники оцінюють, на яку суму збитків потягне обмальована гірка в парку на Слобожанському. Й міркують, як все там відчистити.

А ще – попереджають батьків: відео з камер все ж вивчатимуть, аби знайти порушників.