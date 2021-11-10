Поради фахівця щодо нових дорожніх знаків та розмітки

З початку місяця в Україні набрали чинності зміни до правил дорожнього руху. Вони не кардинальні, кажуть поліцейські. Однак чи все так просто? Наші кореспонденти кілька днів вивчали нюанси й підготували добірку найважливіших змін.

Мета чергових змін у ПДР – привести українські закони у відповідність європейським, зокрема віденській конвенції про дорожні знаки та сигнали.

Нова розмітка вже почала з’являтися на київських перехрестях. Ось така сіточка з жовтих ліній – забороняє зупинку: вільні перехрестя – менше заторів. Згодом на дорогах з’явиться й червоно-жовта розмітка: попереджатиме водіїв про лежачі поліцейські, острівці безпеки, виходи з територій шкіл та місця підвищеної аварійності. В автошколі кажуть: це має позитивно позначитись на поведінці водіїв.

Але ось – ложка дьогтю. Змінилося визначення розділової смуги. Відтепер такою називають лише лінію шириною 20 сантиметрів. Якщо вона вужча, діє обмеження в 90 кілометрів за годину поза містом. Як це визначити на око – питання.

Отож тепер автомобілістам краще мати із собою лінійку, бо ж тільки вимірявши ширину розмітки можна зрозуміти чи дозволено тут їхати 110 кілометрів на годину, або максимальна швидкість усього 90.

Чи спричинить це хвилю штрафів через надмірну пильність поліцейських – побачимо.

З’явилася й величенька добірка нових знаків: обмеження мінімальної та максимальної швидкості по смугах, позначення острівців безпеки, зарядних станцій для електрокарів та радіостанцій, на хвилях яких оперативно повідомляють про дорожню обстановку. З’явився навіть знак платних доріг, яких в Україні немає. Поки.

Чи не найсуттєвіша зміна – поява діагональних пішохідних переходів. Ось так виглядатиме відповідний новий знак. За його допомогою планують впорядкувати рух на складних та жвавих перехрестях як от – перетині проспекту Гагаріна та вулиці Чернишевського.

Поки ж пішоходи заледве встигають перейти проїжджі частини – добігають на червоний. А якщо перетнути треба одразу дві дороги – порушують, йдуть по діагоналях.

Спробували в новій редакції ПДР впорядкувати й рух двоколісних. Відтепер велосипедна доріжка може бути тільки поза проїзною частиною. Натомість на дорозі будуть велосипедні смуги й велосипедні переїзди – аналог пішохідних.

Скептично експерти ставляться й до масової зміни нумерації знаків або їхнього вигляду у нових ПДР. Інколи – фактично клонування. Приміром, ось цей знак “місце концентрації ДТП”.

Фахівці впевнені – надмірна кількість схожих за змістом знаків – засмічуватиме увагу як водіїв, так і пішоходів. Отож сподіваються, що їх встановлюватимуть з розумом.