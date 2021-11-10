Щодня долають смугу перешкод! На вулиці Ламаній перехожі потерпають від нахабності водіїв, які заставляють машинами й без того вузьку пішохідну зону. Ба більше, люди ризикують вдаритися головою об кондиціонери, які розташовані занадто низько над тротуаром. Як реагують на проблему власники будівлі та інспектори з паркування. Владислав Авдієнко – розповість.

Вони заледве розминаються, вимушені пропускати один одного. На вулиці Ламаній на перехожих чекає справжній квест – оминути запарковані на тротуарі автівки. Та ще й не зачепитися об численні кондиціонери, які нависають над тротуаром. Інколи доводиться нахилятися, аби не вдаритися головою. Люди обурені! Перехожі зазначають, якби тротуар був вільний від автівок, оминати залізяччя було б куди легше.

Натомість у водіїв – своя правда. Просто на наших очах цей чоловік займає не менш як половину тротуару й вважає, що він правий. Жаліється: іншого місця для паркування просто немає.

Працівники офісної будівлі розповідають: раніше парковка була на протилежному боці вулиці й саме нею користувалася більшість водіїв. Наразі ж тут глухий паркан, йде будівництво.

Охоронці будівлі кажуть: борються з водіями регулярно.

А от стосовно кондиціонерів у них свої виправдання. Їх маркували різнокольоровою клейкою стрічкою. Вона має зробити габарити помітнішими. Перевісити їх вище не мають можливості.

Чи реально розчистити тротуар хоча б на декілька годин? Після звернення до міськради, на Ламану прибула рейдова група в складі інспекторів паркування та навіть патрульних. Перший претендент на штраф – водій цієї Ауді, який полишив авто просто посередині тротуару.

Положення машини фіксують на фото, чекають на власника 5 хвилин й виписують штраф.

Авто полишили просто під знаком “пішохідний перехід”. Це – злісне порушення, твердять паркувальники. Отож викликають евакуатор.

Тепер окрім штрафу власнику доведеться оплатити й евакуацію – до трьох тисяч гривень. В інспекції з паркування повідомили: щодня штрафують від 20 до півсотні водіїв на Ламаній. Розв’язати питання глобально можна було б за допомогою антипаркувальних стовпчиків. Проте це можливо, якщо таке рішення винесе виконком.