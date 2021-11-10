На відремонтованій вулиці утворилася швидкісна траса

Наче швидкісне шосе! Вулиця Володимира Івасюка, що знаходиться у спальному районі Дніпра, стала для водіїв — об’їзною. Річ у тому, що вона паралельна до проспекту Мазепи і її щойно відремонтували. Тож тепер по колись забутій дорозі носяться вантажівки. Що потрібно зробити місцевим, аби хоча б якось врегулювали рух — з’ясовував Марко Ручка.

Зараз ми на вулиці Володимира Івасюка, вона розташована паралельно проспекту Івана Мазепи. Покриття тут відремонтували восени й з того часу для водіїв ця дорога стала наче об’їзною.

На швидкості пролітають десятки легковиків та великогабаритні вантажівки. І так щодня, майже нон-стоп після того, як тут оновили дорогу. Жителі цього спального району, звісно, не в захваті, що колись тихий та забутий усіма автошлях перетворився на трасу.

На цій вулиці розташовані десятки невеличких будинків. Місцеві звикли, що тут майже приватний сектор. Але через зміни у дорожньому русі, люди губляться та не відчувають себе в безпеці.

Від фур, що тепер тут носяться, трясуться будинки. У місцевих великі сумніви, що хтось перевіряє дотримання тоннажу цих ваговозів.

Варто зазначити, що дорога поки що у гарному стані. Втім вона лише пару місяців як після ремонту.

Втім, у місцевих є можливість хоча б якось відрегулювати дорожній рух по цій вулиці. В патрульній поліції радять написати відповідний запит до правоохоронців або ж до органів місцевого самоврядування, щодо встановлення лежачих поліцейських.

Також радять вказати, що дорогою рухаються вантажівки. Так поліція зможе розглянути можливість збільшення патрулювання за цією адресою.