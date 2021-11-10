У Дніпрі затримали лікаря, що видавав підробні ковід-сертифікати  

Люди, які придбали фальшиві COVID-сертифікати, можуть отримати другий шанс на вакцинацію. У МОЗ пропонують запровадити так звану “ковідну амністію”. Водночас в Україні побільшало випадків купівлі та продажу підроблених документів. Тему продовжить Софія Куценко.

Він абсолютно нічим не відрізняється від справжнього. Персональні дані пацієнта, назва вакцини, дата та навіть QR-код – є уся необхідна інформація. Розпізнати фальшивий документ, якщо він є в єдиній базі, неможливо. Відмінність лише в тому, що аби не робити щеплення по-справжньому, доведеться викласти кругленьку суму. Ми знайшли людину, яка розповіла про те, як отримала підробний сертифікат, але за умови анонімності.

Правоохоронці кажуть: за використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність. Наразі у Дніпрі проходять щоденні рейди, під час яких інколи все ж виявляють фальшиві сертифікати.

В Україні все частіше викривають медиків, які торгують підробленими документами. Так у Дніпрі затримали лікаря, який пообіцяв видати COVID-сертифікати 9 людям за 25 тисяч гривень.

Охочих придбати сертифікати без щеплення, кажуть медики, дуже багато. Домовитися про “купівлю-продаж” намагаються у різні способи.

Однак останнім часом людей, які хочуть вакцинуватися по-справжньому все ж таки побільшало. У період ажіотажу в амбулаторії вакцинували щонайменше півтори тисячі пацієнтів на день. Зараз попит трохи зменшився і, наприклад, у цьому пункті вакцинації щоденно щеплюються близько 400 пацієнтів. Сам процес досить швидкий.

А для тих, хто одумався та змінив рішення про щеплення, в Україні планують запровадити «ковідну амністію». Так люди, які придбали фальшиві сертифікати, зможуть вакцинуватися по-справжньому.

Давати українцям другий шанс на вакцинацію запропонували у МОЗ. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зараз дніпрян щеплюють тим препаратом, який вони обирають. Або радять той, що з огляду на стан здоров’я, їм краще підходить. Для зручності пункт відкритий по буднях з восьмої ранку і до п’ятої вечора. Довідки видаються на місці. У Дніпрі працює майже півтори десятки пунктів вакцинації.

