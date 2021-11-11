Мер Кам’янського провів щомісячний прийом городян

11.11.2021 18:26

Щомісячний прийом городян з особистих питань провів міський голова Кам’янського Андрій Білоусов. В умовах карантину зустрічі відбуваються в онлайн-режимі. Для оперативного розгляду звернень у спілкуванні з жителями беруть участь також чиновники та керівники профільних підрозділів мерії.

Формат відеоконференції дозволяє кам’янчанам звернутися за допомогою до очільника міста з власних домівок. Серед питань, з яких мешканці потребують допомоги Андрія Білоусова, ті, що стосуються житлово-комунальної галузі.

Міський голова зазначив, – це питання вивчалося. Наразі треба зробити проєктно-кошторисну документацію. І тільки після цього можливо проведення ремонтних робіт.

На жаль, жоден прийом не обходиться без звернень людей, щодо матеріальної допомоги на лікування. Вони зазвичай вирішуються схвально ще під час спілкування. Цього разу низку питань до мера мала і голова кам’янського товариства
людей з інвалідністю Людмила Лазаренко. Мова йшла про зручне пересування на візках.

Міський голова вирішив, що поради голова товариства для людей з інвалідністю дуже корисні. Й вона має увійти до комісії, яка перевіряє об’єкти, що будуються. Загалом під час прийому до очільника Кам’янського звернулося зо два десятки городян.

Особистий прийом мешканців міський голова проводить щомісяця. Записатися на зустріч можна у міській прийомній, яка знаходиться за адресою: проспект Тараса Шевченка, 14

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