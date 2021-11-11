Низку нових концертних програм започаткував джазовий оркестр Дніпро Біг Бенд. Цікаво, що найстаріший колектив Філармонії поповнився молодими музикантами. Саме вони зараз репетирують програму, присвячену відомим бендам світу. Слухала джаз наша Ірина Каблоцька.

Музикант й викладач Дніпровської академії музики Данило Вінаріков вдруге у ролі диригента Дніпро Біг Бенду. Одну програму цей склад популярного колективу вже представив публіці. Зараз ретельно репетирує наступну. Дуже цікаву, запевняє бенд-лідер.

Грати автентичний джаз – що може бути краще для виконавців?

З цим погоджуються й перші музиканти Дніпро Біг Бенду, які вже 20 років в його складі, так і нові, хто тільки другу програму грають.

Втім, тут ніхто не прагне простоти. Чим складніше, тим краще. Головне – впіймати кураж, без нього джазу не буває. Ще бажано, щоб звучав вокал.

В програмі нового концерту дві вокалістки. Зі своєю манерою виконання й тембром голосів.

Побачити, як помолодшав Дніпровський великий бенд, почути як звучать разом інструменти й голоси в програмі класичного джазу, можна вже 12 листопада в філармонії імені Леоніда Когана.