Кількість хворих на коронавірус продовжує зростати

11.11.2021 18:52
Дніпропетровщина на другому місці в Україні за кількістю хворих на коронавірус

За останню добу в Україні виявили майже 25 тисяч підтверджених випадків. Півтори тисячі – це діти. Київ та Дніпропетровщина в лідерах. У нас 68 мешканців врятувати не вдалося. Про ситуацію детальніше – далі.

Про покращення ситуації в нашій області поки не йдеться. Зростають майже всі показники – виявлення нових інфікованих, госпіталізація, завантаженість ліжок.
Збільшилась кількість тяжких хворих в районах. Тож по Дніпропетровщині територіальні громади відкривають свої ковід-відділення.

На сьогодні в області 39 тисяч активних хворих на коронавірус. 4 тисячі з них лікуються у стаціонарі.

Майже всі пацієнти, що перебувають в реанімації, не вакциновані. Щодоби від наслідків коронавірусної хвороби помирає від 50 до 70 мешканців області. Вакцинація залишається єдиним способом вберегтись від складного перебігу COVID-19. В МОЗ підготували документ на розширення професій для обов’язкової імунізації.

В Україні хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу отримав 41% дорослого населення. В Дніпропетровській області приблизно такі самі цифри.

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