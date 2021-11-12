Якісне дорожнє покриття, сучасні зупинкові комплекси та знаки. На Дніпропетровщині вперше за 40 років капітально оновили Нікопольську трасу. Ремонт провели державним коштом на виконання програми “Велике будівництво”. Як зараз виглядає дорога – дивіться у наступному сюжеті.

Нікопольську трасу не ремонтували понад 40 років. За час експлуатації від дороги залишились лише шматки потрісканого асфальту. Зараз же магістраль капітально оновили. Підрядники вже уклали покриття на останній 14-кілометровій ділянці.

Нині робочі облаштовують дві сучасні зупинки громадського транспорту. Також продовжують укріплювати узбіччя та створювати систему водовідведення. У найбільш відповідальний період на об’єкті цілодобово працювали близько сотні робочих та понад 80 одиниць техніки.

Зробили трасу за сучасними технологіями. Тепер тут якісне дорожнє покриття, завтовшки понад 30 сантиметрів. Асфальт – тришаровий. Знизу вкладена основа з щебенево-піщаної суміші, за нею вирівнювальний шар асфальтобетону, а зверху – фінішний. Водії дорогою задоволені.

Капітальний ремонт траси провели у рамках програми Президента України “Велике будівництво”. Загалом державним коштом оновили вже майже 400 кілометрів автошляхів області.

Загальна протяжність нікопольської траси понад півсотні кілометрів.