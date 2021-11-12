В однієї з багатоповерхівок без тепла лишились однокімнатні квартири

Вдома в куртках, шапках та навіть рукавичках ! У верхньому одязі зігріваються власники десятків квартир однієї з багатоповерхівок Дніпра. Річ у тому, що не до усіх осель дійшло опалення. Чомусь без тепла лишились лише однокімнатні квартири, в інших — такої проблеми немає. Люди непокояться й не розуміють, чому цю несправність не помітили балансоутримувачі. Подробиці з’ясовував Марко Ручка.

В цьому 14-поверховуму будинку власники десятків квартир з настанням холодів й досі без опалення. Чомусь тепла немає лише в однокімнатних квартирах. Вірогідно проблеми зі трубами.

Так Аліна описує існування свого 85-річного сусіда з однокімнатної квартири. В його оселі тепла немає взагалі. Про життя без опалення добре знає і пані Галина.

Люди неодноразово звертались і в аварійну службу, і на гарчу лінію міськради телефонували. І вже начебто несправність виправили, а проблема не розв’язалась.

Люди обурюються – чому всі питання з налагодження опалювальної системи розв’язувати почали тільки зараз.

Та в КП “Теплоенерго” кажуть — котельня працювала безперебійно і тепло надійшло до будинку вчасно. Холоднеча ж в однокімнатних квартирах виникла через технічну перепону, яку вирішував балансоутримувач Екологія Д. Буквально сьогодні котельню зупинили, аби провести ремонтні роботи.

За інформацією з Теплоенерго, усі несправності вже виправлені. Тож опалення має бути по всьому будинку.