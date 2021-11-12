Операцію на відкритому серці немовляти провели у Центрі імені Руднєва

Унікальну операцію на відкритому серці 2-місячного немовляти провели у Центрі імені Руднєва. Дитина народилася із вадою серця та серйозною патологією легенів. Тож не могла самостійно дихати. Дніпровські лікарі вимушені були діяти терміново. Допомогли їм з втручання кардіохірурги з київського Інституту серця. З часу операції минув тиждень. Й вже можна казати, що життя маленької дівчинки врятоване.

Зараз вже можна розповідати про успіх операції. Дійсно, таке втручання медики центру Руднєва зробили вперше. Разом з колегами з київського інституту кардіохірургії їм довелося зіткнутися з великими складнощами під час 5-годинної операції на відкритому серці маленької дитини.

Рішення про необхідність термінового операційного втручання було однозначним. У маляти був не лише порок серця, а й стеноз трахеї. Дитина майже від хвилини народження знаходилася на штучному вентилюванні легенів.

Операція тривала 5 годин, бо складалася з двох частин – пластики трахеї та усунення серцевих пороків. Завдяки сучасному обладнанню, медикам вдалося зробити все необхідне дуже швидко. За станом малюка досі уважно спостерігають.

Подібні операції на серце звично вже роблять в столичних клініках. Втім, починаючи з шести місяців віку пацієнтів. Цього разу дитина дуже мала. Але врятована. В Дніпропетровському клінічному центрі імені Руднєва.