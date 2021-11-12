У Кам’янському урочисто привітали  переможців “Бюджету участі. Місто”

Обрали 11 найкращих. Цьогоріч на реалізацію проєктів виділено майже 3 мільйони гривень. Найпопулярнішою стала категорія «Екологія, IT та культура». У ній представили 20 проєктів, за які містяни віддали понад 5 тисяч голосів.

Після лідера – категорії «Екологія, IT та культура», серед претендентів на бюджетне фінансування велику зацікавленість викликали теми «Інфраструктура» та «Просвіта й охорона здоров’я». В обох подали по 14 проєктів. 13 програм зареєстрували у категорії «Фізична культура та спорт».

Народним голосуванням обрали 11 переможців. Їх урочисто привітали у Кам’янській міській раді. Цьогоріч більше подавались програми спрямовані на спілкування та фізичний розвиток мешканців.

Дар’я Кравець викладачка ДЮСШ № 4 є авторкою ідеї створення експозиції “Займайся спортом, будь кращим”. Подавалася третій рік поспіль і нарешті набрала необхідну кількість голосів.

Адміністратор центральної бібліотеки Кам’янського Сергій Заїко запропонував розробити “Історію Кам’янського у смартфоні”. Щоб зберегти унікальні матеріали про розвиток міста.

З 11-и проєктів 3 вже реалізовані. Один з них – баскетбольний майданчик на житловому масиві Лівого берега. Місцеві хлопці активно випробовують його на міцність. Адже в їхньому дворі такого не було ніколи. Авторкою проєкту стала жителька одного з будинків масиву Людмила Круть.

На сайті міськради оформили заявку. Отримали необхідні голоси підтримки від мешканців, потім – фінансування. Й одразу ж втілили ідею в життя.

Подати свої громадські проєкти на наступний рік кам’янчани зможуть з 29 листопада по 23 січня. До бюджетного фінансування включать також категорію

“Бюджет участі. Діти”.